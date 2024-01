A carregar o vídeo ...

Nico Otamendi não esquece a convivência com Jorge Jesus no balneário do Benfica. Deixou elogios e uma palavra de agradecimento para com um treinador que lhe confiou a importante braçadeira de capitão do emblema da águia. Uma entrevista para ler amanhã na edição impressa do seu jornal e em Record Premium!