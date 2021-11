A carregar o vídeo ...

Otamendi foi protagonista da seleção da Argentina dentro e fora de campo no jogo com o Brasil. Recorde-se que a Argentina empatou a zero na receção ao Brasil e juntou-se na terça-feira aos canarinhos no Mundial'2022, numa 14.ª jornada da zona sul-americana positiva para Equador e negativa para Chile, Uruguai e Colômbia.