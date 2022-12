A carregar o vídeo ...

Nicolás Otamendi garante que "é uma loucura que não é possível entender". O central do Benfica campeão do Mundo pela Argentina revelou algumas lembranças que conta da conquista da alviceleste e deu conta das chuteiras ainda com relva, das camisolas por lavar e, claro, da medalha de campeão do Mundo.