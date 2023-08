Otamendi mostra festa no balneário do Benfica e brinda com Di María: «O dos golos importantes!»

A carregar o vídeo ...

Otamendi partilhou, na madrugada desta quinta-feira, a festa dos jogadores do Benfica no balneário e no autocarro depois da vitória na Supertaça diante do FC Porto (2-0) , onde se destacou um brinde com Di María, que apontou o primeiro tento das águias na partida: "O dos golos importantes!", exclamou o central argentino. (: Twitter e Instagram/Otamendi)