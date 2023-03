Otamendi partilha imagens da receção aos campeões do Mundo: «O meu país, que orgulho, obrigado Argentina»

A carregar o vídeo ...

Nicolás Otamendi mostrou-se honrado com apoio do público argentino no primeiro jogo no país-natal após a conquista do Mundial do Qatar, em dezembro. O central do Benfica e da alviceleste partilhou algumas imagens do momento, de antes, durante e depois do encontro com o Panamá, através das redes sociais. "O meu país, que orgulho, obrigado Argentina", escreveu Otamendi.