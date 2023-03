Otamendi tatuou Messi e o avançado ficou boquiaberto: «Vi coisas espectaculares mas um colega meu fazer isto...»

A carregar o vídeo ...

Nicolás Otamendi tatou Messi com a taça de campeão do Mundo pela Argentina e o avançado ficou rendido. "Vi muitas coisas espectaculares que foram feitas sobre mim relacionadas com o Mundial, mas um companheiro, um amigo meu como Otamendi, fazer esta tatuagem é algo mais do que especial! Muito obrigado, Ota!", disse o jogador do PSG no Instagram, em resposta ao vídeo onde o capitão do Benfica mostra a nova tatuagem.