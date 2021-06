A carregar o vídeo ...

A Federação Portuguesa de Futebol disponibilizou esta sexta-feira o videoclipe do tema oficial da Seleção Nacional para o Euro-2020: 'Vamos com tudo', de David Carreira ft. Ludmilla, Giulia Be & Preto Show. A música tem como objetivo unir todos os adeptos de Portugal espalhados pelo mundo.