Faz esta quinta-feira 37 anos que Carlos Lopes venceu a maratona dos Jogos de Los Angeles, naquela que foi a primeira medalha de ouro olímpica do nosso país. O atleta do Sporting, na altura com 37 anos, fez o 2h9m21s, na altura um recorde olímpico. Recorde aqui este momento de glória de Carlos Lopes e do Desporto português.