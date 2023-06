A carregar o vídeo ...

A seleção espanhola celebrou esta segunda-feira a conquista da Liga das Nações com os seus adeptos. No momento em que Gavi, médio do Barcelona, agarrou no microfone para se dirigir ao público presente no WiZink Center, em Madrid, um grupo dirigiu-se ao jovem futebolista com um cântico insultuoso: "P... Barça", ouvia-se.