Paços de Ferreira ou Barcelona: Jorge Jesus explica onde apostar as "fichas todas"

Jorge Jesus fez esta quinta-feira a antevisão ao duelo da 4ª eliminatória da Taça de Portugal, frente ao Paços de Ferreira, marcado para sábado (20h45) na Luz. O treinador do Benfica foi também confrontado com o jogo decisivo da Liga dos Campeões da próxima terça-feira, em Barcelona, e acabou por ser desafiado a revelar em qual dos dois encontros colocaria as fichas caso se tratasse de uma partida de póquer. [Vídeo: Youtube SL Benfica]