Pacotes de droga com o emblema do Benfica apreendida ao largo do México

Foi um carregamento insólito aquele que as autoridades mexicanas apreenderam esta semana: 45,78 quilos de cocaína embalados em pacotes que tinham o emblema do Benfica. A operação policial decorreu ao largo do porto de Manzanillo, no estado de Colima, sendo que a droga seguia no navio Long Beach Trader, que viajava desde Guayaquil, no Equador. com bandeira de Malta [Vídeo Twitter]