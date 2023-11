Pai de Endrick emociona-se ao ver o filho na seleção do Brasil: «Trabalhei nas limpezas e vendi café...»

A carregar o vídeo ...

O pai de Endrick não esconde o orgulho ao ver o filho representar a seleção brasileira. O jovem avançado do Palmeiras, de 17 anos, estreou-se com a Colômbia e pode voltar a ser utilizado já quarta-feira, no clássico com a Argentina. Douglas Sousa não podia estar mais feliz. "É surreal, é coisa de Deus...", confessou o pai, recordando depois as dificuldades por que passou na vida. (Vídeo ESPN Brasil)