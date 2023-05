A carregar o vídeo ...

Alfie Haaland, pai do avançado do Manchester City Erling Haaland, foi esta terça-feira convidado a abandonar os camarotes do Santiago Bernabéu por, alegadamente, atirar comida e insultar adeptos durante o Real Madrid-Manchester City, duelo da primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões que terminou empatado a um golo (1-1).