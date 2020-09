A carregar o vídeo ...

Jorge Messi, pai do avançado argentino, chegou esta quarta-feira a Barcelona para negociar a saída do avançado. "Não sei de nada", disse à chegada ao aeroporto de El Prat - num voo particular com saída do Rosário. Messi está decidido em deixar o clube no qual jogou nos últimos 20 anos e o seu pai e empresário irá reunir-se com o presidente Bartomeu.