Pai e filha pequena, ambos com camisola do FC Porto, obrigados a sair do lugar após insultos e cuspidela de adeptos do Estoril

Um pai com a filha ao colo, ambos com camisola do FC Porto, tiveram de sair dos respetivos lugares depois de insultos e cuspidela vindos da claque do Estoril, após o segundo golo anulado aos dragões, por fora de jogo. Os simpatizantes canarinhos reclamaram da presença do pai e da filha naquela zona da bancada, afirmando que a mesma era destinada a adeptos da casa. O adepto portista explicou que tinha bilhete comprado precisamente para aquela zona e que por isso tinha direito a lá estar. Perante a fúria dos estorilistas, o pai e a filha tiveram de assistir ao jogo noutro local.