Pai e filha saem do Real Madrid-Man. City antes do final mas são forçados a voltar: «Remontámos»

As imagens foram partilhadas pelo programa 'El Chiringuito de Jugones' e fazem sensação em Espanha. Pai e filha saíram do Santiago Bernabéu antes do final do jogo que ontem colocou frente a frente o, mas já no exterior do recinto apercebem-se que os merengues marcam e dão a volta à eliminatória. Os dois apressam-se então a voltar... (Vídeo Twitter)