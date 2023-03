Pai entrou em campo no Brasil, com a filha ao colo, para agredir jogador do Caxias

A carregar o vídeo ...

O impensável aconteceu no Beira-Rio. O Caxias eliminou o Internacional, no campeonato gaúcho, nos penáltis, em pleno Beira-Rio, e no final do encontro foi possível assistir a agressões mútuas entre jogadores das duas equipas. Mas não ficou por aí. Alguns adeptos entraram no relvado sendo que, um deles, fê-lo com a filha ao colo, de três anos, para agredir um jogador da equipa rival, o Caxias, mesmo com a segurança do recinto a agarrá-lo.