«Palhaços, joguem à bola»: adeptos do FC Porto criticam a equipa e esta nem se aproxima da bancada

Final do jogo no Arouca-FC Porto (3-2) com muita agitação na zona central do campo e com Sérgio Conceição e Luís Gonçalves muito tempo à conversa com o árbitro Nuno Almeida. Depois, a equipa portista pouco se aproximou do lugar onde estavam os seus adeptos e estes apuparam os jogadores, com gritos de "palhaços, joguem à bola". Pepe, de resto, não se dirigiu aos adeptos depois de sair da flash e provocou também a ira na bancada.