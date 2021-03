A carregar o vídeo ...

Abel Ferreira apenas chegou ao Palmeiras em novembro, mas cinco meses bastaram para o técnico português deixar uma marca forte no clube, com a conquista de dois títulos (Libertadores e Copa do Brasil). Cinco meses também bastaram para o verdão produzir um vídeo de meia hora onde Abel surge simplesmente a gritar "Avanti, Palestra!", um dos lemas do emblema paulista.