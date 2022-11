A carregar o vídeo ...

O Palmeiras sagrou-se campeão brasileiro sem ter de entrar em campo, aproveitando da melhor forma o deslize do Internacional diante do América Mineiro. Ora, por estar já em estágio para o seu jogo (diante do Fortaleza), os jogadores do Verdão estavam a jantar quando souberam que, afinal, iam entrar em campo com o título já conquistado.