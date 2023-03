Pancadaria antes do OC Barcelos-Valongo faz 17 detidos

A carregar o vídeo ...

A Polícia de Segurança Pública deteve este domingo 17 pessoas, adeptas do Valongo, que se envolveram em cenas de pancadaria antes do embate com o OC Barcelos, junto ao Pavilhão Municipal de Barcelos, a contar para a 23.ª jornada do campeonato de hóquei em patins. Há registo ainda para três identificados entre adeptos do OC Barcelos. De acordo com o 'Correio da Manhã', não houve feridos a registar. [Imagens: Barcelos Popular]