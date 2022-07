A carregar o vídeo ...

Lee Tomlin, do Doncaster Rovers, conseguiu começar a temporada com uma daquelas proezas que certamente não se vai orgulhar. Diante do Bradford City, em jogo da 1.ª jornada da League Two inglesa, o avançado viu dois cartões amarelos em pouco menos de 20 segundos, numa cena que mais parece saída dos apanhados. No final, menos mal que a sua equipa não perdeu...