Para ouvir e refletir: River Plate 'deu' título ao Boca Juniors e Gallardo deixou esta lição

A carregar o vídeo ...

A noite de domingo foi de certa forma histórica na Argentina, já que o Boca Juniors se sagrou campeão nacional devido à 'ajuda' do River Plate. Os millonarios nem precisavam de ganhar e até podiam ter 'oferecido' o título de bandeja ao Racing, mas em campo decidiram dar tudo, venceram e acabaram por dar o campeonato ao rival. Após a partida, na sua despedida ao clube, Marcelo Gallardo deixou um discurso que serve de lição para futuro, tanto no futebol argentino como à escala global - e por cá também...



"Num país em que se suspeita de tudo, onde tudo está tão crispado, onde tudo é tão mesquinho e até vazio de valores, no futebol temos a possibilidade de deixar sementes que signifiquem que, para lá de tudo, se pode ter respeito e dignidade pela profissão, pelo futebol e pela paixão que este desporto gera em nós. Entendo que haja adeptos chateados e frustrados, mas creio que há que entender a maneira que temos de representar e transmitir, que é a partir desses valores. Para lá de ganhar ou perder, há a dignidade do sentimento que temos pelo que somos. Isso tem muitíssimo valor. Estou contente, muito orgulhoso por sentir isso. Tendo ou não beneficiado o nosso eterno rival, sinto orgulho de ter esta paz interior", disse o técnico.