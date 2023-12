A carregar o vídeo ...

O Sporting partilhou esta quarta-feira os bastidores do treino de preparação para o jogo com o Portimonense, revelando o quão intensas têm sido as sessões após a pausa natalícia. "Para trás é rápido!", exclamou um dos elementos da equipa técnica liderada por Rúben Amorim, enquanto o treinador olhava atentamente para os seus jogadores. [Vídeo: Sporting CP]