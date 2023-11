A carregar o vídeo ...

O Sporting apurou-se este domingo para as meias-finais da Taça da Liga feminina ao vencer o Marítimo por 4-2, mas 'o' golo do jogo foi marcado pelas insulares, que jogavam em casa: Laura Luís marcou um golaço de bicicleta que vale a pena ver e rever. A madeirense bisou no encontro [Vídeo Canal 11]