O Racing Avellaneda iniciou a sua campanha na Libertadores com uma vitória no Chile sobre o Ñublense, numa partida na qual foi marcado aquele que pode já ser considerado com antecedência um dos melhores golos da prova. A mais de 60 metros da baliza, Matías Rojas viu o guarda-redes adiantado e... toma lá disto!