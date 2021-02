A carregar o vídeo ...

João Loureiro confirmou esta sexta-feira, em declarações ao programa 'Liga D'Ouro', da CMTV, que a polícia brasileira extraiu mensagens do seu telemóvel na sequência da apreensão de meia tonelada de cocaína no passado dia 9 no jato privado onde viajaria de regresso para Portugal. "Parece que vivi um thriller", revela. [Vídeo: CMTV]