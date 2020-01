Parecia intervenção divina: primeiro triplo no Spurs-Raptors fez logo recordar Kobe Bryant

A carregar o vídeo ...

Spurs e Raptors 'abdicaram' das respetivas primeiras posses de bola no jogo de domingo em homenagem a Kobe Bryant, que morrera horas antes na queda de um helicóptero , mas o duelo proporcionou outro momento arrepiante ainda no minuto inicial. Kyle Lowry tentou um triplo, a bola tocou no aro, ressaltou para trás da tabela e ficou parado junto ao cronómetro que marcava... 24 segundos, o número que Kobe imortalizou na NBA ao serviço dos Lakers.