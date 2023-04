Paredes deixou Allegri furioso diante do Sporting: a reação do técnico diz tudo

A carregar o vídeo ...

Depois do desentendimento que Massimiliano Allegri apelidou de "confronto de ideias" , Leandro Paredes voltou esta quinta-feira, diante do Sporting, a ver-se envolvido em polémica com o técnico da Juventus. Tudo sucedeu nos últimos minutos da partida, quando aos 82' o técnico quis lançar em campo o argentino e Paul Pogba. O problema? Paredes tinha-se esquecido da sua camisola no balneário e teve de ir a correr buscá-la. Com isso, a mudança teve de ser atrasada, já que, por ser o último período disponível para substituições, Allegri teria de fazer as duas juntas. A reação de fúria do treinador diz tudo...