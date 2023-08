A carregar o vídeo ...

O divórcio entre Paris SG e Kylian Mbappé está cada vez mais evidente. Esta terça-feira, o canal espanhol GOL Play captou imagens que dão ainda mais força a esse cenário: primeiro na loja do clube, onde não há camisolas do avançado à venda, e depois no exterior do Parque dos Príncipes, onde os cartazes com a cara de Mbappé foram retirados.