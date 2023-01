Participou na roda no balneário e até provocou risos: Cristiano Ronaldo em foco antes do jogo do Al-Nassr

A carregar o vídeo ...

O Al-Nassr partilhou este domingo os bastidores do duelo contra o Al-Tai, de Pepa. O clube saudita não pôde contar com o contributo de Cristiano Ronaldo dentro de campo - ainda não está inscrito e tem de cumprir um castigo de dois jogos -, mas fora dele não faltou apoio por parte do avançado internacional português. CR7 acompanhou a equipa na viagem, no balneário antes, durante e depois do jogo e até provocou alguns sorrisos nos novos companheiros após a palestra de Rudi Garcia. [Vídeo: Al-Nassr]