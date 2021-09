O Benfica chegou à vantagem diante do V. Guimarães ao minuto 30 com golo de Roman Yaremchuk. O avançado ucraniano recebeu um passe de Vertonghen, aproveitou a ajuda de Darwin a baralhar a defesa minhota e, com classe, fez o 1-0 no D. Afonso Henriques. [Vídeo: VSports]