O PSG goleou esta segunda-feira os japoneses do Gamba Osaka (6-2) , num festival de golos em que o terceiro teve 'selo' português. Vitinha descobriu Nuno Mendes no corredor esquerdo do ataque dos parisienses e, com um passe milimétrico, colocou a bola no lateral, que já dentro da área bateu forte de pé esquerdo para o fundo das redes. (: PSG)