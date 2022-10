Patrice Evra chama "casa" a Old Trafford enquanto come... relva: «Bom apetite!»

A carregar o vídeo ...

O Manchester United venceu, esta quarta-feira, o Tottenham (2-0) , num jogo em que para além da boa exibição dos red devils, comandados por Erik ten Hag, também Patrice Evra 'brilhou' com um momento de boa disposição. O francês, antigo jogador dos red devils, lembrava, antes da partida, os tempos que passou em Old Trafford, ao mesmo tempo que provava... a relva do estádio. (: Amazon Prime)