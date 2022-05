A carregar o vídeo ...

Patrick Vieira, treinador do Crystal Palace, agrediu a pontapé um adepto do Everton que ao que tudo indica tê-lo-á provocado no final do jogo entre as duas equipas, que terminou com uma invasão de campo em Goodison Park. A formação de Liverpool venceu a partida, por 3-2, e garantiu a permanência na Premier League. (Vídeo Sky Sports)