"Sou o Pedro Pauleta. Joguei no Paris SG durante cinco temporadas, marquei 109 golos e agora é a tua vez de escrever história no Paris SG. Bem-vindo ao nosso clube". Foi desta forma que o antigo internacional português, um nome lendário da história do Paris SG, falou no vídeo no qual o clube francês dá todas as pistas para o anúncio iminente de Gonçalo Ramos como reforço.