A carregar o vídeo ...

Antes do apito inicial do Sporting-Famalicão , Paulinho foi distinguido pelos 100 jogos de leão ao peito - marca alcançada no jogo com o Casa Pia - debaixo de uma enorme salva de palmas dos adeptos, que ainda cantaram a música destinada ao avançado português. Paulinho recebeu ainda uma camisola com o número 100 nas costas.