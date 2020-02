A carregar o vídeo ...

Momentos antes do início do dérbi entre Sporting e Benfica, em jogo a contar para a 18.ª jornada da Liga Placard, os adeptos presentes no Pavilhão João Rocha prestaram uma pequena homenagem a Kobe Bryant, basquetebolista norte-americano que morreu num acidente de helióptero. [Vídeo: Record]