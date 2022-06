Pearl, a maravilha debaixo das ondas: eis o novo mapa de Valorant inspirado em Lisboa

A carregar o vídeo ...

Lisboa serve de inspiração para 'Pearl', o mais recente mapa lançado no Valorant, um first-person shooter (FPS) da Riot Games que esta quinta-feira deu a conhecer o trailer oficial do 'Dia do Santuário'. Para quem mora em Lisboa ou frequentemente passa pela nossa capital, alguns dos cantinhos serão facilmente reconhecidos... A particularidade de Pearl é que todo o cenário é subaquático. [Vídeo: VALORANT Portugal/Twitter]