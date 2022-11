Pede a namorada em casamento em pleno relvado e por pouco não acaba tudo à pancada

A carregar o vídeo ...

Um romântico pedido de casamento num jogo da 2.ª divisão da Bielorrússia por pouco não acabou mal. Durante o encontro que colocou frente a frente o Smorgon e o Volna, Vladislav Shubovich, defesa de 22 anos do Smorgon, marcou aos 85 minutos e foi até à linha lateral pedir a namorada em casamento. Mas ninguém avisou o steward sobre o que ia acontecer e por pouco o romântico momento não acabou numa cena de pancadaria. O segurança empurrou a jovem e o jogador, que já estava com o joelho no chão, ripostou e defendeu a sua dama... (Vídeo Twitter)