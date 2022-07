A carregar o vídeo ...

Paul Pobga foi recentemente anunciado como reforço da Juventus a custo zero, depois de terminar contrato com o Manchester United. Ontem [sábado], enquanto distribuía alguns autógrafos, o médio internacional francês recebeu um pedido de um fã para assinar uma camisola do Manchester United e o craque respondeu de pronto... com um não. [Vídeo: AJGNews]