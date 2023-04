A carregar o vídeo ...

Um adepto do AC Milan decidiu pregar uma partida a Javier Zanetti, vicepresidente do Inter, a poucas horas do duelo com o Benfica. Aproximou-se do antigo jogador, pediu-lhe uma selfie e, enquanto gravava em vídeo a situação, disse "Forza Milan". A reação do argentino, surpreendido e até algo irritado, diz tudo.