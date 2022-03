Pedri e a atmosfera única do Galatasaray-Barcelona: «Nunca tinha visto um estádio que apoiasse tanto»

Pedri mostrou-se realmente impressionado pelo apoio que os adeptos do Galatasaray demonstraram à equipa turca no duelo da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, frente ao Barcelona. Em declarações na flash-interview já após o apito final, a jovem pérola dos blaugrana, que foi decisiva na eliminatória com um golo soberbo, assumiu nunca ter visto um estádio apoiar tanto uma equipa como assistiu em Istambul. [Vídeo: One Football]