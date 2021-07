A carregar o vídeo ...

O brasileiro Pedrinho, ex-Benfica, apontou esta sexta-feira o primeiro golo ao serviço do Shakhtar Donetsk. O extremo entrou aos 72 minutos, fechou as contas no triunfo por 3-0 sobre o Lviv e festejou de forma especial. [Vídeo: Twitter FC Shakhtar]