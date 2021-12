Pedrinho sobre Jesus: «Chega uma altura em que até pensas 'se fizer isso, ele já vai reclamar'...»

A carregar o vídeo ...

De regresso ao Brasil para gozar um período de férias, Pedrinho abordou em entrevista ao portal Gazeta Esportiva a sua passagem pelo Benfica, falou sobre Jorge Jesus e a sua forma de trabalhar, mas também revelou estar em permanente contacto com Everton, que tal como o atual jogador do Shakhtar Donetsk passa por dificuldades de afirmação nas águias com Jorge Jesus ao leme. (vídeo: Twitter Gazeta Esportiva)