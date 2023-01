Pedro Martins e o propósito de treinar o Al-Gharafa: «Estamos aqui para ser fortes»

A carregar o vídeo ...

O treinador do Al-Gharafa, Pedro Martins, antecipou o embate de quarta-feira, no terreno do Al-Duhail, que poderá ser ultrapassado, em caso de triunfo da formação do técnico português. Pedro Martins revelou o que quer para a sua equipa, atual 4ª classificada do campeonato do Qatar. "É uma equipa difícil mas estamos a preparar-nos bem. Estamos aqui para ser fortes. É o que espero na quarta-feira: uma equipa competitiva e forte, a controlar todos os momentos do jogo e a jogar para ganhar", frisou em conferência de imprensa.