Pedro Mendes estreia-se a marcar pelo Ascoli no triunfo sobre o Cagliari

Pedro Mendes, avançado português formado no Sporting, estreou-se esta segunda-feira a marcar pelo Ascoli, emblema italiano que milita na segunda divisão, no triunfo (2-1) sobre o Cagliari. O remate certeiro do ponta de lança foi determinante para o Ascoli somar o segundo triunfo consecutivo no campeonato, uma vez que minutos depois o Cagliari reduziu a desvantagem de dois para um golo. Esta vitória coloca o Ascoli no nono posto da Serie B italiana, com 15 pontos, ultrapassando o Cagliari (10.º, com 14).