Pedro Santos: De Trump a Ibrahimovic sem esquecer a pandemia

A carregar o vídeo ...

Pedro Santos, jogador do Columbus Crew, é o mais recente convidado dos PodCast Record. Diretamente dos Estados Unidos, esteve à conversa com os jornalistas João Seixas e Pedro Gonçalo Pinto e não 'fintou' nenhum tema. Do confinamento norte-americano às políticas de Trump, passando pelos duelos que protagonizou na Major League Soccer com craques como Zlatan Ibrahimovic ou Ashley Cole, nada ficou por dizer. A não perder!