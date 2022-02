O final da primeira parte no Sporting-Famalicão foi de emoções fortes em Alvalade. Tudo por causa de uma falta sobre Pêpê, que o árbitro assinalou com recurso ao VAR. Gerou-se antes da decisão um foco de confusão e tensão, do qual resultaram dois cartões amarelos. Depois, na hora da cobrança, Banza tentou enganar Adán, mas o espanhol foi gigante na baliza do Sporting.