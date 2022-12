Penálti de Darwin dá que falar: «Tão mau como a defesa do guarda-redes...»

A carregar o vídeo ...

O Liverpool bateu esta sexta-feira o AC Milan por 4-1 na Dubai Super Cup, mas tal como todos os encontros do torneio o duelo acabou com um desempate por penáltis. Aí, os ingleses foram derrotados, pese embora a incrível sorte que tiveram numa cobrança de Darwin Nuñez. O avançado ex-Benfica, que tinha bisado no tempo regulamentar, cobrou bastante mal a sua cobrança, mas o guarda-redes Antonio Mirante fez ainda pior. "Tão mau como o penálti foi a defesa do guarda-redes...", atirou o comentador da LFCTV. Não conseguimos discordar...